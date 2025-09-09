Suspenden audiencia de Arturo Murillo por caso 'gases del Ecuador' y la reprograman para este miércoles

La audiencia virtual del exministro de Gobierno Arturo Murillo, en el marco del proceso por la compra irregular de gases lacrimógenos provenientes de Ecuador, fue suspendida este martes y reprogramada para este miércoles a las 09:00.

El motivo de la suspensión fue la participación simultánea de Murillo en otra audiencia, esta vez por el caso Senkata, donde el tribunal determinó que la expresidenta Jeanine Áñez debe ser procesada mediante juicio de responsabilidades por los hechos ocurridos en 2019.

La audiencia por el caso ‘gases de Ecuador’ debía desarrollarse de forma virtual desde un juzgado de La Paz a las 15:30. Sin embargo, fue diferida para permitir la participación del exministro en el otro proceso judicial.

Murillo, recientemente deportado desde Estados Unidos, enfrenta varias causas penales abiertas en Bolivia. Entre ellas, se encuentran:

Compra con presunto sobreprecio de gases lacrimógenos durante el gobierno transitorio.

El caso ' gases de Brasil' , de características similares.

El denominado caso golpe de Estado, vinculado a los hechos de noviembre de 2019.

