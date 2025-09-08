Exministro Arturo Murillo recibe segunda detención preventiva por el caso "Catering"

El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, recibió este domingo una segunda orden de detención preventiva en la cárcel de San Pedro por el caso conocido como "Catering", en el que se le acusa de tráfico de influencias e incumplimiento de deberes. La decisión fue tomada por el Juzgado 12° Cautelar, luego de una audiencia en la que Murillo, que se encontraba declarado en rebeldía, fue notificado con la medida.

El caso se remonta a 2019, cuando, según la investigación, Murillo, cuando ejercía como ministro, habría beneficiado de forma irregular a un empresario de su elección para que proporcionara servicios de alimentación a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), dependiente de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn).

Múltiples cargos y audiencias pendientes

La detención preventiva por el caso "Catering" se suma a la que ya cumple desde el sábado por el caso "Gases del Brasil". Además, el exministro tiene programada para este lunes una nueva audiencia virtual por el caso "Gases del Ecuador", la cual fue reprogramada debido a un error en la notificación.

Murillo enfrenta un total de cinco notificaciones de aprehensión por diferentes casos. Mientras la Fiscalía y la Procuraduría solicitan su reclusión en el penal de San Pedro o en Chonchocoro, su abogado defiende su inocencia en este caso, argumentando que es acusado de tráfico de armas e incumplimiento de deberes sin fundamento. El destino legal de Murillo será definido en las próximas horas, con la posibilidad de que enfrente una tercera detención preventiva.

