El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, fue trasladado y recluido en el recinto penitenciario de San Pedro en La Paz este sábado, cerca de las 13:30 horas. El ingreso se realizó por la puerta del sector de la posta, confirmando la determinación judicial de su detención preventiva.

La medida cautelar fue dictaminada por la justicia boliviana tras la audiencia por el caso "gases Brasil". El juez ordenó la detención de la exautoridad por un tiempo indefinido, argumentando que el caso se encuentra en una etapa de sentencia y que existen riesgos procesales. A pesar de que la Procuraduría General del Estado había solicitado que Murillo fuera enviado al penal de Chonchocoro, la decisión judicial final fue el recinto de San Pedro.

Según su abogado, Murillo ha sido notificado con cuatro órdenes de aprehensión distintas. Se espera que, a lo largo de esta semana, el exministro enfrente una serie de audiencias por estos procesos. La siguiente está programada para este domingo, Día del Peatón, a las 10:00 de la mañana. Será trasladado desde el penal de San Pedro hasta el Tribunal Departamental de Justicia para una audiencia presencial en la que se pide su detención preventiva por el caso "gases Ecuador", en el que también ya cuenta con una sentencia.

