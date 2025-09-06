TEMAS DE HOY:
Murillo enfrentará dos audiencias este sábado; su defensa denuncia 15 procesos en su contra

Las audiencias se instalarán este sábado a las 09:00 y 10:30 por los casos de gases lacrimógenos y uso indebido de influencias. La defensa anticipó que buscará anular una sentencia dictada en rebeldía.

Naira Menacho

05/09/2025 23:32

Foto: Red Uno de Bolivia.
La Paz

Escuchar esta nota

Tras el arribo de Arturo Murillo a Bolivia, su abogado Jaime Tapia afirmó en el programa Que No Me Pierda (QNMP) que no esperaban la existencia de 15 procesos en contra del exministro.

Señaló que se trata de casos “misteriosos” y que hasta este viernes solo fueron notificados formalmente en seis de ellos. Además, informó que este sábado 6 de septiembre se realizarán dos audiencias cautelares por los casos de gases lacrimógenos de Brasil y uso indebido de influencias.

 

“No imaginamos que pudieran existir 15 procesos; esta secuencia escalonada de mandamientos de aprehensión preocupa, porque da la impresión de estar fuera de control. Hasta ahora, los procesos son un misterio. Hoy se emitieron las primeras notificaciones: de los 15, al menos seis fueron notificados”, declaró Tapia.

 

Según la defensa, los procesos conocidos hasta el momento están relacionados con tráfico de armas, los casos de gases lacrimógenos de Brasil y Ecuador, e incumplimiento de deberes, entre otros. Sin embargo, aún no se ha notificado formalmente sobre los casos de Senkata ni Sacaba.

Tapia agregó que este sábado se llevará a cabo una audiencia cautelar por dos de los procesos, y que en uno de ellos ya existiría una sentencia pendiente de cumplimiento.

“El ministro nos sorprendió al decir que existen 15 procesos, que van apareciendo de forma paulatina, y que por cada uno hay una orden de aprehensión. Esto significa que, si mañana en la audiencia de las 09:00 el juez determina que se defienda en libertad, no podrá hacerlo porque pesan otras órdenes en su contra”, explicó Jaime Tapia.

El abogado de Murillo aseguró que, al no estar ejecutoriadas, las sentencias no tendrían validez para justificar la aprehensión del exministro, por lo que anunció que, de ser necesario, presentarán una impugnación.

 

