Violencia en Pando cadáver Asesinato de Mujeres

Nacionales

Seis meses de detención preventiva para Murillo por caso 'Catering'

La Fiscalía acusa al exministro Arturo Murillo de favorecer de forma irregular a una empresa en contratos de alimentación para la Fuerza de Tarea Conjunta. El presunto daño económico al Estado asciende a Bs 44 millones.

Hans Franco

08/09/2025 17:11

Foto: Fiscalía acusa a Arturo Murillo de daño económico de Bs.44 millones (APG)
La Paz

Escuchar esta nota

El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, fue enviado con detención preventiva al penal de San Pedro, tras ser imputado por los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes en el denominado caso Catering.

La decisión fue informada por el fiscal Miguel Cardozo, quien explicó que el proceso judicial se refiere a adjudicaciones irregulares de contratos millonarios de alimentación para la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en 2019.

“Se establece el daño económico que habría realizado en su calidad de máxima autoridad del Ministerio de Gobierno. Daño que llegaría a la suma de 44 millones de bolivianos en dos licitaciones, tanto en el Chapare como en los Yungas”, indicó Cardozo en conferencia de prensa.

 

¿En qué consistió el caso?

Según la investigación, Murillo habría favorecido a la empresa Gate Gourmet, que obtuvo dos contratos:

  • Bs 26 millones para la provisión de alimentos en el Trópico de Cochabamba
  • Bs 19 millones para el servicio en la región de los Yungas

Ambos contratos fueron adjudicados sin los procesos de control requeridos, según la Fiscalía.

Otros investigados

Además del exministro, 10 personas están siendo investigadas en este caso. Entre ellas, el empresario que habría sido favorecido, quien ya tiene dos imputaciones pendientes.

 

