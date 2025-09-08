Seis meses de detención preventiva para Murillo por caso 'Catering'

La Fiscalía acusa al exministro Arturo Murillo de favorecer de forma irregular a una empresa en contratos de alimentación para la Fuerza de Tarea Conjunta. El presunto daño económico al Estado asciende a Bs 44 millones.
08/09/2025 17:11
El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, fue enviado con detención preventiva al penal de San Pedro, tras ser imputado por los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes en el denominado caso Catering.
La decisión fue informada por el fiscal Miguel Cardozo, quien explicó que el proceso judicial se refiere a adjudicaciones irregulares de contratos millonarios de alimentación para la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en 2019.
¿En qué consistió el caso?
Según la investigación, Murillo habría favorecido a la empresa Gate Gourmet, que obtuvo dos contratos:
Ambos contratos fueron adjudicados sin los procesos de control requeridos, según la Fiscalía.
Otros investigados
Además del exministro, 10 personas están siendo investigadas en este caso. Entre ellas, el empresario que habría sido favorecido, quien ya tiene dos imputaciones pendientes.
