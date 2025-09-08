Seis meses de detención preventiva para Murillo por caso 'Catering'

El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, fue enviado con detención preventiva al penal de San Pedro, tras ser imputado por los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes en el denominado caso Catering.

La decisión fue informada por el fiscal Miguel Cardozo, quien explicó que el proceso judicial se refiere a adjudicaciones irregulares de contratos millonarios de alimentación para la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en 2019.

“Se establece el daño económico que habría realizado en su calidad de máxima autoridad del Ministerio de Gobierno. Daño que llegaría a la suma de 44 millones de bolivianos en dos licitaciones, tanto en el Chapare como en los Yungas”, indicó Cardozo en conferencia de prensa.

¿En qué consistió el caso?

Según la investigación, Murillo habría favorecido a la empresa Gate Gourmet, que obtuvo dos contratos:

Bs 26 millones para la provisión de alimentos en el Trópico de Cochabamba

para la provisión de alimentos en el Bs 19 millones para el servicio en la región de los Yungas

Ambos contratos fueron adjudicados sin los procesos de control requeridos, según la Fiscalía.

Otros investigados

Además del exministro, 10 personas están siendo investigadas en este caso. Entre ellas, el empresario que habría sido favorecido, quien ya tiene dos imputaciones pendientes.

