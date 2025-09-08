TEMAS DE HOY:
cadáver Asesinato de Mujeres Tentativa de Feminicidio

Policial

Audiencia contra Murillo por 'caso gases Ecuador' se suspende 'otra vez' hasta este martes

La audiencia virtual se habría reprogramado por una falta de conexión.

Red Uno de Bolivia

08/09/2025 15:50

Foto APG
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

La audiencia en contra de Arturo Murillo, por el caso gases del Ecuador, se reprogramó nuevamente y se fijó para este martes 9 de septiembre a las Hrs. 13:30.

El proceso se había fijado para las Hrs. 14:30 de este martes, sin embargo, ante una falta de conexión a la audiencia virtual, la misma fue suspendida y reprogramada para este martes.

El exministro de Gobierno fue deportado de Estados Unidos la pasada semana y el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, informó que Murillo tenía 15 procesos penales en su contra, 10 se encuentran en juicio, dos en etapa preparatoria y tres en etapa preliminar.

Ya el pasado sábado, el exministro fue cautelado por el caso denominado “Gases Brasil”, en el cual se determinó su detención preventiva en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz.

 

