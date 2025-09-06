Segunda audiencia de Murillo se suspende para este domingo

La segunda audiencia del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, relacionada con el caso "gases Ecuador", entró en un cuarto intermedio y se reanudará de manera presencial este domingo a las 10:00 a.m. en el juzgado correspondiente. Así lo confirmó el procurador General del Estado, Ricardo Condori.

Condori también se refirió a la primera audiencia de Murillo, conocida como el caso "gases Brasil", en la que el tribunal ordenó su detención preventiva. El procurador confirmó que la detención no tiene un plazo establecido y que Murillo será recluido en el penal de San Pedro. Aunque la Procuraduría y la Fiscalía se opusieron a esta ubicación y apelaron la decisión, ya que consideraban que debía ser trasladado a Chonchocoro, el tribunal se mantuvo en su determinación.

El procurador destacó que, a pesar de la falta de un plazo fijo para la detención, el tribunal actuó de forma "objetiva" al dictaminar la medida cautelar. La atención se centra ahora en la audiencia de este domingo, que definirá la situación legal de Murillo en el segundo caso de corrupción que enfrenta tras su extradición.

