Arturo Murillo enfrenta cuarta audiencia cautelar por legitimación de ganancias ilícitas

Inició la audiencia virtual contra el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, esta vez por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, proceso en el que se encuentra formalmente imputado.

Se trata del cuarto proceso judicial que encara la exautoridad tras su deportación desde Estados Unidos el pasado 4 de septiembre.

En la primera audiencia, realizada el sábado 6 de septiembre por el caso denominado “gases Brasil”, un juez determinó su detención preventiva sin plazo definido en el penal de San Pedro, argumentando la existencia de riesgos procesales de fuga y obstaculización.

Para esta nueva causa, el Ministerio Público solicitó que Murillo permanezca en la cárcel de San Pedro por un lapso de seis meses de detención preventiva, medida fundamentada por la fiscal María René Delgado.

La Fiscalía sostiene que existen movimientos bancarios y patrimoniales irregulares de Murillo registrados entre los años 2019 y 2021, periodo en el que se desempeñó como ministro de Gobierno durante la gestión de Jeanine Áñez.

Con esta audiencia, Murillo suma cuatro procesos en curso en la justicia boliviana, que incluyen presuntos actos de corrupción y legitimación de ganancias ilícitas.

