"Pronto se sabrá la verdad", afirmó Murillo tras conocer su detención preventiva

Después de que la justicia dictaminara su detención preventiva, el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, tuvo un breve contacto con los medios de comunicación mientras era trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Escoltado por la policía, Murillo se limitó a decir: "Todo bien, gracias. Con el tiempo se va a saber todo, muchas gracias por su interés".

La medida cautelar, que no tiene una fecha de finalización definida, fue justificada por el juez debido a que Murillo no pudo demostrar un domicilio ni un trabajo en el país, lo que constituye un riesgo de fuga.

La defensa de Murillo acepta el fallo judicial

En una rueda de prensa, el abogado de Murillo, Jaime Tapia, explicó las razones por las que el exministro aceptó la decisión del juez. Según Tapia, el tribunal consideró que Murillo carece de domicilio y empleo en Bolivia.

"Él no tiene ni siquiera una cédula de identidad. Entonces, en esas condiciones es imposible que él pueda ser contratado para empezar. Para tener trabajo necesita tener un papel, un documento que acredite su identidad y ser afiliado", afirmó el abogado.

Tapia indicó que la defensa no apelará el fallo porque lo considera justo, a pesar de que la Fiscalía y el Ministerio Público sí lo han hecho. "Entendemos y está bien, aceptamos el fallo. Los que han apelado ha sido la Fiscalía y ha apelado el Ministerio Público. Y ellos están promoviendo la impugnación. Entonces, los que están descontentos son ellos, lamentablemente", señaló Tapia.

Además, el abogado informó que este domingo a las 10:30 a.m. se llevará a cabo otra audiencia por el caso "gases Ecuador". También se espera el traslado de Murillo al penal de San Pedro.

