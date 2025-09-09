“Tengo un largo camino por recorrer”: Esto es lo que dijo Dwayne Johnson sobre su cambio físico

Después de haber sorprendido y provocado gran expectativa, Dwayne Johnson, conocido también como “La Roca”, durante una charla en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2025 se refirió a su notable cambio físico del último tiempo.

Aunque muchos creyeron que la modificación de su cuerpo tenía que ver con el papel del film The Smashing Machine, el actor, contó que tiene que ver con otro trabajo en proceso de concretarse.

“Vamos a hacer una película que se llama Lizard Music, basada en una novela de Daniel Pinkwater”, aseguró el actor.

Johnson dijo que su papel es el de “un hombre muy peculiar y excéntrico de unos setenta años llamado ‘Hombre Pollo’ y su mejor amigo también es un pollo de unos setenta años”.

Sin embargo “La Roca”, contó que seguirá bajando de peso para su próximo papel.

“Estoy muy emocionado porque tengo la oportunidad de transformarme de nuevo, como pude hacerlo en The Smashing Machine. ¡Qué ganas!”, afirmó.

Para interpretar al personaje del Hombre Pollo, bromeó acerca de que cambió su alimentación: ahora, dijo, come menos pollo. “Así soy yo, adelgazando. Sigo en proceso de adelgazamiento. Aún me queda un largo camino por recorrer”, explicó.

El cambio en su corporalidad se dio a partir del entrenamiento diferenciado que tuvo que hacer para su papel en The Smashing Machine.

“Estoy en un punto de mi carrera en el que quiero superarme como nunca antes. Quiero hacer películas que trasciendan, que exploren la humanidad y la lucha y el dolor”, manifestó el actor.

Mira la programación en Red Uno Play