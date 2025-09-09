VIDEO: Arquero hace piruetas imposibles en elección de mister deportes y redes estallan

La elección de Miss y Mister de la ESFM “Clara Parada de Pinto” se realizó recientemente en Beni, reuniendo a distintos estudiantes que demostraron su talento deportivo como parte de la presentación hacia los XX Juegos Deportivos que se desarrollarán en Caracollo.

Entre los momentos más destacados se encontró la participación de un joven arquero, quien se lanzó de lado a lado mostrando gran flexibilidad y control del balón dentro del arco. Su actuación se viralizó en redes sociales, donde generó opiniones divididas por la forma tan particular de exhibir sus habilidades.

Cada participante representó el deporte que practica, sorprendiendo al jurado y al público con su destreza y creatividad durante la presentación.

El evento sirvió como un espacio para que los jóvenes talentos locales se proyecten y se preparen para representar a su comunidad en los próximos juegos deportivos.

