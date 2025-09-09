TEMAS DE HOY:
PCC Biocidio

32ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

VIDEO: Arquero hace piruetas imposibles en elección de mister deportes y redes estallan

En Trinidad los estudiantes mostraron sus habilidades deportivas durante la elección, con miras a los XX Juegos Deportivos que se realizarán en Caracollo.

Martin Suarez Vargas

09/09/2025 13:20

El arquero que se lanza para todos lados, es viral en redes sociales. Foto: Internet.
Beni.

Escuchar esta nota

La elección de Miss y Mister de la ESFM “Clara Parada de Pinto” se realizó recientemente en Beni, reuniendo a distintos estudiantes que demostraron su talento deportivo como parte de la presentación hacia los XX Juegos Deportivos que se desarrollarán en Caracollo.

Entre los momentos más destacados se encontró la participación de un joven arquero, quien se lanzó de lado a lado mostrando gran flexibilidad y control del balón dentro del arco. Su actuación se viralizó en redes sociales, donde generó opiniones divididas por la forma tan particular de exhibir sus habilidades.

Cada participante representó el deporte que practica, sorprendiendo al jurado y al público con su destreza y creatividad durante la presentación.

El evento sirvió como un espacio para que los jóvenes talentos locales se proyecten y se preparen para representar a su comunidad en los próximos juegos deportivos.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:10

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:10

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD