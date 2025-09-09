“Estoy devastada”: La influencer Isabella Ladera responde a la filtración de un video íntimo

La reconocida influencer y modelo venezolana Isabella Ladera rompió el silencio tras la filtración de un video íntimo en redes sociales, el cual fue grabado durante su relación con el cantante colombiano Beéle. A través de un emotivo comunicado, Ladera expresó su dolor y señaló a su expareja como el responsable de la difusión del material.

"Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido", afirmó Ladera. La influencer, que mantuvo una relación con Beéle entre 2023 y 2024, aseguró que el video de más de seis minutos de duración solo estaba en manos de ambos, lo que la llevó a responsabilizarlo directamente.

Violencia de género y acciones legales

Ladera calificó la filtración como un acto de violencia contra las mujeres y lamentó la reacción de muchos usuarios en redes sociales. "Lo más desgarrador ha sido recibir burlas, odio y juicios, mientras el verdadero responsable permanece en silencio. Una vez más, la carga recae sobre la mujer, sobre mí", escribió.

El equipo legal de Ladera emitió un comunicado advirtiendo que la difusión no autorizada del video es una "violación grave a los derechos fundamentales" de la influencer. Además, desmintieron los rumores de que la filtración fuera una estrategia de marketing, calificándolos de "un ataque directo" contra ella. Los abogados anunciaron que tomarán "todas las acciones legales y penales correspondientes" para identificar a los responsables y que se les apliquen las sanciones pertinentes.

A pesar de la difícil situación, Isabella Ladera ha decidido no esconderse y continuar con sus compromisos laborales. En sus redes sociales, compartió que había anticipado la posible filtración y que, incluso, preparó a su familia para enfrentar el escándalo. "Mi valor no se define por un video, ni por la crueldad de otros. Mi historia no termina aquí", concluyó.

