Santa Cruz vive la fiebre del fútbol: Brasil ya está en la ciudad y Bolivia sueña con la victoria

La selección de Brasil, llegó a Santa Cruz con todas sus estrellas, ya está en suelo cruceño, y la expectativa es máxima antes del partido de esta tarde frente a Bolivia.

El equipo brasileño, liderado por el técnico Carlos Ancelotti —la gran figura más allá de los propios jugadores—, arribó con un despliegue de seguridad pocas veces visto. Más de 75 integrantes conforman la delegación, entre ellos 25 jugadores de primer nivel como Casemiro, Vinicius Jr., Del Nilton y Rafinha.

La Policía montó un operativo especial alrededor del hotel donde se hospeda la selección, que decidió alquilar sus 18 pisos completos para evitar cualquier tipo de infiltración mediática y garantizar la privacidad absoluta de las estrellas. Incluso se instalaron vallas de protección para mantener a los hinchas y curiosos a distancia.

Aun así, decenas de aficionados llegaron desde la madrugada con camisetas y marcadores en mano, con la esperanza de conseguir un autógrafo. Entre ellos, un padre y su hijo que viajaron en bicicleta desde la avenida Centenario solo para ver a Rafinha, su ídolo. “Trajimos dos marcadores, por si uno falla”, contaron entre risas, con la fe puesta no solo en Brasil, sino también en que Bolivia logre hoy un triunfo histórico.

La delegación brasileña partirá pasado el mediodía hacia La Paz, donde se jugará el esperado encuentro. Mientras tanto, Santa Cruz se mantiene en vilo: la pasión del fútbol une a todos, y la esperanza boliviana sigue intacta.

