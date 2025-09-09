¡Llegó el día! No te pierdas el estreno de “Intensas Podcats” solo por Red Uno

Un programa hecho por mujeres que tratarán diversos temas “sin censura”, todos los martes y viernes a las 21:00.
09/09/2025 16:59
Escuchar esta nota
Crece la expectativa a pocas horas del gran estreno de “Intensas Podcats”, un programa hecho por mujeres que tratarán varios temas polémicos y “sin censura”, que, en muchos casos, todos prefieren no hablar en público.
“Intensas Podcats”, que será conducido por Laida Téllez, Natalia Añez y Leila Castro, tocará temas como: emociones intensas, vínculos y relaciones tóxicas, y contará experiencias reales de todos sus oyentes y público seguidor.
No te pierdas el primer capítulo este martes 9, en las redes sociales de Red Uno de Bolivia.
Entre los temas que tocarán, hablarán de celos, relaciones, abandones, superación emocional, entre otros, una mezcla de humor y sinceridad en cuanto a las opiniones de las personas que formen parte de “Intensas Podcast”.
“Ser intensas no es algo malo. Ser intensas es sentir, reír, vivir la vida intensamente y con propósito”, afirma Natalia. Por su parte, Leila agrega: “Hablamos cosas que muchas veces generan tabú, y nosotras como mujeres los discutimos abiertamente”.
Será un programa lleno de autenticidad, para entretener, y reflejar el empoderamiento de las mujeres en nuestra realidad social.
