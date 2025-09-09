¡Que viva la Reina! ‘Camila l’ y los Testarudos adelantaron el Carnaval en El Mañanero

Se empiezan a vivir las actividades del Carnaval 2026, y la soberana de Santa Cruz, Camila l, visitó el set de ‘El Mañanero’ de Red Uno, para adelantar parte de los festejos junto a la comparsa coronadora "Los Testarudos”.

La Reina del Carnaval 2026, contó sus primeras experiencias como soberana de la fiesta grande.

“Muchas gracias por el recibimiento, por el amor y cariño de la gente, me siento muy feliz, no me cambio por nadie de tanto cariño”, dijo Camila en El Mañanero.

Camila dijo estar preparada para todas las actividades que le restan por delante, y algunas de ellas ya es realizarán durante el desarrollo de la FexpoCruz, con sus primeros recorridos en comparsa.

“Estamos más que listos, preparados y comprometidos, entusiasmados de dar lo mejor de nosotros para que sea un Carnaval inolvidable”, señaló la Reina.

También admitió que fue toda una sorpresa el haber sido designada como la Reina del Carnaval, algo que mantuvieron en secreto hasta el día de la coronación.

“Mi familia y amigos estaban muy contentos por mí, tengo muchos mensajes aún sin contestar, porque estamos con una agenda super apretada, todos estaban sorprendidos y fue un gran honor para mí, representar a la belleza de la mujer cruceña y su cultura”, manifestó.

Foto Red Uno

Desde la comparsa coronadora, “Los Testarudos”, ya se van organizando todas las actividades en las que tiene que estar presente la Reina, y esperan lograr una unidad en cuanto a los festejos, para que se una todo aquel que quiera hacerlo.

