La gran batalla

¡Noche de alto nivel! Conoce a los equipos que se presentan esta noche en 'La Gran Batalla'

Cinco equipos llegan hasta el escenario más grande de la televisión boliviana.

Silvia Sanchez

09/09/2025 20:32

Santa Cruz, Bolivia

Segunda noche se competencia de la semana en ‘La Gran Batalla’, hoy cuatro equipos se presentan en el escenario y buscarán impactar a los jueces, sobre todo a uno de ellos, el designado, quien decidirá quien se irá a la gala de eliminación.

Hoy en el escenario:

  • EZEQUIEL SERRES Y ACADEMIA BAMBOLEO             
  • SUSANA RIVERO Y ACADEMIA LA FABRICA            
  • JUANDY Y ACADEMIA LEGACY    
  • LUZ LOPEZ Y ACADEMIA THE HOOLIGANS             
  • IRIBEL MENDEZ Y ACADEMIA FUSION DANCE   

La temática de la semana es la interpretación de canciones clásicas en inglés, todo un reto para los equipos, sobre todo para los famosos, quienes deben aprender toda la letra de la canción e interpretar todas las expresiones de los artistas originales.

Los jueces están atentos a cada detalle de la presentación, no perdonan ni un solo error y también cuestionan a los coach sobre los pasos, técnicas y la puesta en escena.

Iniciamos a las 20:45, no olvides conectarte a nuestra señal abierta, y por todas nuestras redes sociales.

