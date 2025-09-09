“No sabías inglés”: jueces pidieron a Diego Paredes despojarse de su personaje humorístico

Avanzando en la competencia, ingresó el humorista cochabambino, Diego Paredes y la academia ‘Vibra Dance’, quienes interpretaron la canción; ¿Da Ya Think I'm Sexy? de Rod Stewart.

La presentación tuvo bastante energía y los jueces destacaron el uso de la técnica de baile, pero también observaron algunos de los errores.

Para Gabriela Zegarra, fue de destacar la confianza del famoso en el escenario, pero, observó los errores en la imitación de la letra de la canción, señalando que no se sabia la letra en inglés.

“Eso no quiere decir que estuvo mal, me gustó mucho tu equipo, quedé impactada con los trucos, me encantó todo lo que hiciste”, afirmó Zegarra.

Para Tito Larenti, la opinión en cuanto a la imitación fue similar, pues consideró que no fue su fuerte, pero hizo una observación más fuerte, y dijo que su personaje como humorista, se repite en todas sus presentaciones, “y es algo que debe dejar de lado”.

“Estoy empezando a notar ciertas cosas, como encontrar a Diego Paredes en los personajes, y los movimientos corporales tuyos y que los estas metiendo en todos tus personajes, y a los chicos, muy bien, el trabajo se nota”, expresó el juez.

En tanto, Elka Meyer, también observó el tema del personaje, pero felicitó al equipo por la coreografía, por lo que los felicitó por las técnicas y líneas de transición durante su presentación.

Al final, se pronunció Rodrigo Massa, y él destacó la participación de los bailarines, destacando su puesta en escena de música disco, pero pidió a Diego, aprender la letra de la canción, “hoy no fue tu mejor presentación”.

Diego intentó ser ocurrente en su despedida y pidió un voto de confianza, comprometiéndose a mejorar.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

