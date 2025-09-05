¡Era idéntica! Así fue la presentación de Sisi Eguez con Passion Dance Bolivia en el papel de Selena

Sisi Eguez y la academia ‘Passion Dance Bolivia’ subieron al escenario de ‘La Gran Batalla’ para interpretar a Selena, con su reconocido éxito “Bidi bidi Bom Bom”, el equipo presentó una coreografía impactante.

Los jueces destacaron la caracterización de la famosa, señalaron que Sisi, se veía muy parecida a la artista original.

Gabriela Zegarra fue la primera juez en pronunciarse, y ella destacó el esfuerzo del equipo, el parecido de la famosa, pero hizo algunas recomendaciones en el tema de la imitación.

“La parte que no me convenció fue la extensión de algunas frases en la imitación, después me encantó lo que bailaste, te ves igual a Selena en todo, me gustó la presentación, y siento que a ratos opacas al equipo y ellos deberían meterle más esfuerzo”, aseveró Zegarra.

Para Elka, el equipo mostró la esencia de la canción y del personaje que les tocó interpretar, destacó la atención y compromiso.

“Me encantó por el tema de que agarraron la esencia, muy buen trabajo, de inicio a final se nota que la han estudiado, y ustedes (bailarines) lo hicieron bastante bien, lo único que tendrían que fijarse es en los brazos, pero me gustó mucho”, manifestó.

Tras concluir su presentación, Sisi destacó el trabajo de todo su equipo, “siempre venir acá es un reto, lo disfruto bastante, y estamos trabajando siempre para mejorar”.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

