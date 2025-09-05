¡Encendieron el escenario! Iribel Méndez y Fusión Dance impactaron a los jueces

Última noche de competencia en ‘La Gran Batalla’, y continuando con las presentaciones en el ritmo tropical, y la primera famosa en subir al escenario fue Iribel Méndez y la academia ‘Fusion Dance’, y ellos interpretaron una canción del recuerdo “Noches vacías” de Gilda.

La puesta en escena dejó impactados a los jueces y destacaron la participación del equipo, aunque tuvieron algunas diferencias en sus críticas.

Para la juez Gabriela Zegarra, la presentación fue bastante entretenida, y hubo armonía entre todos los integrantes del equipo.

“Fue un tema muy encendido, el equipo estuvo muy armonioso, se nota que hay ensayo y había un complemento con la cantante, mejoró la seguridad”, afirmó Zegarra.

En tanto, para Elka Meyer, la coreografía del equipo fue muy bien trabajada, destacó que se cuidaron los pasos y solo recomendó algunos trucos con los brazos.

“El paso bien cuidado, me agradó que lo mantuvieron, en cuestiones de seguridad tengan cuidado con los brazos, pero hubo mucha armonía, estuvo bastante encendido, felicidades”, manifestó Meyer.

Por su parte, Iribel agradeció las palabras de los jueces, resaltó las jornadas de ensayo y el trabajo de los bailarines.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

