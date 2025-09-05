Fiscalía detalla los cargos y procesos contra Murillo tras su llegada a Bolivia

Tras ser expulsado de Estados Unidos y obligado a regresar a Bolivia, Arturo Murillo se enfrenta a una serie de procesos judiciales. Un total de 15 causas penales en su contra, muchas de ellas relacionadas con hechos de corrupción durante su gestión.

El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca informó en el Programa Que No Me Pierda, que 10 de estos procesos se encuentran con acusación formal, mientras que 3 permanecen en etapa preliminar. Además, 2 de estos casos ya cuentan con sentencias condenatorias: una por el caso "Gases Lacrimógenos", donde Murillo fue sentenciado a 8 años de prisión, y otra por el caso "Gases del Ecuador", con una pena de 5 años y 4 meses.

Entre los procesos que deberá enfrentar se incluyen acusaciones por uso indebido de influencia, incumplimiento de deberes, legitimación de ganancias ilícitas, y casos relacionados con graves delitos como asesinato, genocidio, y lesiones graves en hechos ocurridos en Sacaba y El Alto.

Según el Ministerio Público, el caso más grave que enfrenta Murillo es el de asesinato y genocidio, donde la pena máxima puede alcanzar hasta 30 años de prisión.

El Fiscal General señaló que Murillo tiene derecho a apelar las sentencias condenatorias, siempre y cuando se encuentre dentro del plazo legal para hacerlo. Sin embargo, destacó que las penas no se suman en Bolivia, por lo que cumpliría la condena más alta que se le imponga, en este caso, los 8 años por el primer caso mencionado.

