“La Resistencia Cochala no cometió delitos”: Yassir Molina anuncia acciones legales

Yassir Molina, exlíder de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), obtuvo su libertad condicional tras una decisión judicial y anunció que iniciará acciones legales contra la directora del penal de San Pedro de Oruro, Benigna Paredes.

En entrevista con el programa Que No Me Pierda (QNMP), Molina afirmó que su encarcelamiento fue parte de una persecución política, y que en ningún momento su grupo cometió actos ilícitos.

“La resistencia nunca fue un grupo que haya cometido ilícitos, nosotros solo salimos en defensa del pueblo cochabambino y del pueblo boliviano”, expresó.

Molina señaló que la directora del recinto penitenciario habría cometido arbitrariedades que afectaron su derecho a acceder a la libertad condicional, pese a cumplir los requisitos. “Voy a tomar acciones legales contra la doctora Benigna Paredes. Ella intentó perjudicarme y hay hacinamiento por no verificar la situación jurídica de los detenidos”, denunció.

Durante la entrevista, el exlíder de la RJC pidió indultos para las personas encarceladas sin pruebas suficientes y se dirigió a las actuales autoridades:“Pido a ese partido que ya se va, que están a tiempo de hacer las paces con Bolivia y buscar el perdón de Dios”.

Yassir Molina adelantó que retomará sus estudios y ejercerá como abogado. También dijo que planea trabajar en defensa de personas privadas de libertad injustamente.

“Quiero ayudar a los más humildes (…) quiero ser la voz de los que están presos sin justicia. Lo que yo quiero hacer es un cambio, quiero una nueva Bolivia”, dijo.

