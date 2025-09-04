“Es el fin de una batalla, pero no de la guerra”: Yassir Molina tras salir de prisión en Oruro

El exlíder de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Yassir Molina, fue liberado este jueves por la tarde del penal de San Pedro de Oruro, tras recibir el beneficio de libertad condicional.

Molina cumplió cuatro de los seis años de condena por el caso de daños a la Fiscalía General del Estado, ocurrido en octubre de 2020 durante protestas en Sucre. Su detención comenzó en 2021.

En sus primeras declaraciones, Molina confirmó que se quedará en la ciudad de Oruro, en cumplimiento de las medidas judiciales.

“Me voy a quedar en Oruro con mi esposa y mi hija. Si bien mi persecución fue política y sufrí incontables torturas en distintos recintos penitenciarios, agradezco a todos los privados de libertad que me brindaron una mano”, expresó.

El exdirigente explicó que su salida se basa en el cumplimiento de dos tercios de su pena, pero anunció que revisará las condiciones impuestas a su beneficio, con la posibilidad de apelarlas.

“Este es el fin de una batalla, pero no el fin de la guerra. Vamos a lograr la libertad definitiva, porque existe demasiada necesidad”, señaló.

Molina manifestó que continuará su labor como abogado, brindando asesoría legal a privados de libertad, especialmente aquellos que, según él, no acceden a beneficios penitenciarios por falta de acceso a la justicia.

“He pasado por más de cinco penales, he sufrido torturas y múltiples audiencias. Seguiré trabajando, ahora desde otra perspectiva”, añadió.

