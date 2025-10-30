Senado sanciona ley de reparación para víctimas de violaciones a los Derechos Humanos durante rupturas constitucionales

La Cámara de Senadores sancionó el proyecto de Ley N° 181/2024-2025 C.D., denominado “Ley de reparación integral para víctimas de violaciones a Derechos Humanos cometidos en rupturas del orden constitucional”, y lo remitió al Órgano Ejecutivo para fines de promulgación.

“Queda sancionada la ley y se remite al órgano ejecutivo para fines constitucionales de promulgación”, manifestó el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, al cierre de la sesión plenaria.

La norma busca otorgar medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas de vulneraciones a los derechos humanos ocurridas durante periodos de ruptura del orden constitucional en Bolivia, sin especificar aún qué etapas históricas serán incluidas.

Sin embargo, la aprobación del proyecto se dio en medio de fuertes críticas de la oposición, que cuestionó la validez del procedimiento y el alcance político de la norma.

El senador Henry Montero (Creemos) expresó su rechazo y advirtió que el oficialismo estaría cerrando investigaciones y beneficiando a determinados sectores.

“Están cerrando el caso, indicando que sí hubo ruptura constitucional, y se recordarán de mí: ustedes no les van a hacer ningún beneficio a esas personas a quienes han utilizado políticamente”, manifestó Montero.

Por su parte, la senadora Andrea Barrientos (Comunidad Ciudadana) denunció presuntas irregularidades en el procedimiento de votación.

“Se vio vicio de nulidad en el proyecto porque el presidente no podía votar. Vota y luego se mete de contrabando el comprobador por signo, que debía ser nominal. Es una cosa que no se entiende y que, por supuesto, vulnera un principio democrático. Hacer un bochorno en nuestro último día de sesión creo que es inaceptable”, afirmó Barrientos.

Pese a las observaciones, la mayoría oficialista ratificó la sanción de la norma, que ahora queda en manos del Órgano Ejecutivo para su promulgación.

