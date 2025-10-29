TEMAS DE HOY:
Elecciones subnacionales: ¿Quiénes deben empadronarse para esta nueva votación?

Tras concluir las Elecciones Generales, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya trabaja en el calendario rumbo a los próximos comicios subnacionales.

Silvia Sanchez

29/10/2025 11:17

Imagen referencial. Captura RR.SS.
Bolivia

Después del cierre del proceso electoral nacional y en vísperas de la entrega de credenciales a las nuevas autoridades, el TSE anunció el inicio de los preparativos para las Elecciones Subnacionales, en las que los bolivianos elegirán a los titulares de los nueve gobiernos departamentales, 336 gobiernos municipales y del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, en Tarija.

Como parte del calendario electoral, se prevé la apertura del periodo de empadronamiento biométrico, requisito indispensable para nuevos votantes y ciudadanos rehabilitados.

¿Quiénes deben empadronarse?

El vocal del TSE, Gustavo Ávila, explicó que deberán registrarse todas las personas que cumplan 18 años hasta el día de la elección, así como quienes fueron inhabilitados en el padrón anterior.

“Podrán empadronarse todos los bolivianos y bolivianas que cumplan 18 años hasta antes del 15 de marzo, fecha prevista para las elecciones. También podrán rehabilitarse aquellos ciudadanos que fueron inhabilitados por no votar o por no ejercer como jurado electoral”, señaló Ávila.

El vocal adelantó que el empadronamiento se realizará durante las primeras semanas de diciembre, aunque las fechas exactas serán confirmadas en los próximos días.

“Estamos planificando el empadronamiento para la primera y segunda semana de diciembre”, precisó Ávila.

