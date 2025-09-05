Chaparro Chuacheneger en QNMP: su historia viral, su truco capilar y cómo gana dinero

Chaparro Chuacheneger, el personaje que nació del internet y hoy es una celebridad con todas las letras, visitó el programa “Que No Me Pierda” y nos regaló una divertida entrevista.

Con su estilo único y sin filtros, habló de sus inicios, su rutina, su fama… y hasta de su secreto contra los piojos.

“Empecé en 2018, desde mi casa. Le robaba el wifi a mi vecino y así subía mis videos. Ahora yo le pago a él el internet porque se lo cortaron”, confesó entre risas.

Su camino a la fama no fue tradicional, pero sí auténtico. Desde esos primeros clips virales hasta convertirse en influencer, modelo, cantante y, según él mismo, “el hombre que tiene a todas las mujeres a sus pies”.

Durante su paso por el programa, Chaparro no solo habló, también desfiló. Con una pasarela digna de Fashion Week se lució en el set y hasta bailó taquirari como buen invitado de honor.

Uno de los momentos más inesperados fue cuando reveló su truco para el cuidado del cabello: “Antes me lo cuidaba mucho, pero se me maltrataba, así que ahora solo agüita… y mayonesa. Eso hace que se resbalen los piojos”, explicó.

La conversación también tuvo su cuota de drama. Contó que Ángel Aguilar solía hablarle mucho, hasta que él decidió llamarle a su papá, Pepe Aguilar. “No sé qué le dijo, pero después se puso a andar con Christian”, dijo como si nada. Además, confesó que dejó de entrenar mujeres porque sus novios se ponían celosos: “Me querían golpear porque nada más pensaban en mí”.

Y claro, no podía faltar la pregunta del dinero. ¿Cuánto gana? Él respondió sin rodeos: “Yo casi no cuento el dinero, traigo en mi cartera, y si se me acaba, le hablo a una de mis mujeres y me depositan”.

