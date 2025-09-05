Sorpresa mundial: un empresario millonario deja toda su fortuna a Neymar

Brasil quedó impactado tras conocerse que un acaudalado empresario decidió heredar toda su riqueza a Neymar Jr., en un testamento que lo coloca como heredero único de una fortuna que ronda los mil millones de euros. Lo curioso del caso es que, según confirmaron medios locales, el magnate jamás tuvo contacto directo con el delantero.

El documento, que fue validado recientemente ante notario con la presencia de testigos, generó un auténtico revuelo en el país. La identidad del fallecido se mantiene bajo estricta reserva, aunque se sabe que no dejó descendencia y que residía en el sur de Brasil.

De acuerdo con las investigaciones, la decisión estaría vinculada a la admiración que el empresario sentía por la carrera del jugador y, especialmente, por su cercanía con su padre, lo que le recordaba la relación que él mismo tuvo con su progenitor. Además, era un ferviente seguidor del Santos FC, club donde Neymar debutó y al que volvió tras su paso por Arabia Saudita.

El testamento ahora deberá pasar por revisión judicial, en un proceso que determinará la validez de la herencia. Mientras tanto, el entorno del futbolista guarda silencio absoluto y Neymar no se ha pronunciado públicamente sobre la inesperada noticia.

