Golpe histórico: Conmebol elimina a Independiente y la U de Chile avanza en la Sudamericana

La violencia volvió a marcar un capítulo oscuro en el fútbol sudamericano. Los disturbios ocurridos en el Estadio Libertadores de América durante el duelo entre Independiente y Universidad de Chile desencadenaron una de las sanciones más duras en la historia reciente de la Copa Sudamericana.

La Conmebol determinó la eliminación inmediata de Independiente del certamen y aplicó castigos severos tanto al club argentino como a la Universidad de Chile. Entre ellos, partidos a puertas cerradas, prohibición de asistencia de sus hinchas como visitantes y cuantiosas multas económicas.

Los disturbios se produjeron el pasado 20 de agosto, cuando hinchas de ambas parcialidades protagonizaron enfrentamientos que forzaron la suspensión del encuentro de octavos de final. Pese a los descargos presentados por las instituciones involucradas, la Comisión Disciplinaria del ente continental optó por medidas ejemplares, señalando la necesidad de erradicar el racismo, la discriminación y la violencia de los estadios.

A raíz de este fallo, la Universidad de Chile avanzará a los cuartos de final del torneo, donde enfrentará a Alianza Lima, aunque también lo hará bajo restricciones que afectarán a sus simpatizantes en los próximos compromisos internacionales.

