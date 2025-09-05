De mal en peor: Chile recibe castigo de FIFA por "discriminación y abuso racista"

La última presentación de Chile en las Eliminatorias al Mundial 2026 no será como lo esperaba su hinchada. A la ya confirmada eliminación, se sumó un castigo impuesto por la FIFA debido a conductas racistas registradas en el duelo contra Argentina el pasado 5 de junio en el Estadio Nacional.

El organismo internacional determinó que el combinado chileno deberá disputar su compromiso de local ante Uruguay con la mitad de su capacidad disponible. En caso de no aplicar esa medida, se autorizó que el encuentro sea presenciado únicamente por comunidades o grupos de interés especial. La razón del castigo es por por "discriminación y abuso racista", según informó el ente del fútbol mundial.

Además, la Federación de Fútbol de Chile fue multada con 115.000 francos suizos, cifra que supera los 138 millones de pesos chilenos, a lo que se añade una sanción menor por incumplimientos relacionados con la seguridad y el uso de pirotecnia.

Con estas restricciones, el estadio de Ñuñoa contará con alrededor de 24.400 asientos disponibles, quedando cerrados los sectores ubicados detrás de los arcos. Así, la Roja enfrentará a la Celeste en un ambiente muy distinto al habitual, poniendo fin a un proceso clasificatorio marcado por la frustración y las polémicas.

