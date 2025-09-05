La Felcn descarta balacera y confirma hallazgo de nueve armas de grueso calibre en Warnes

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) de Santa Cruz, descartó la ocurrencia de una balacera durante un operativo policial realizado en un hangar ubicado en la comunidad Coloradillo, en el municipio de Warnes. La intervención forma parte de una investigación por el delito de secuestro, en coordinación con la Felcc y la División de Crimen Organizado.

El teniente coronel Amilkar Ramírez, director de la Felcn en Santa Cruz, indicó que, aunque se movilizaron 90 efectivos, 16 patrullas y dos helicópteros al lugar, no se encontraron personas durante la operación.

“Se descarta rotundamente, no ha habido enfrentamiento; no hay heridos y, al momento de nuestra intervención, no se encontraron personas en el lugar”, aseguró.

Durante el operativo, la Felcn localizó nueve armas de grueso calibre ocultas en un monte a cinco kilómetros del hangar, fuera del predio del aeródromo. Además, siete avionetas fueron precintadas para realizar peritajes de microaspirado que permitan determinar si contenían residuos de sustancias controladas.

Ramírez explicó que la intervención se realizó en apoyo a la Felcc, que contaba con información de la existencia de personas armadas vinculadas a actividades delictivas en la zona. “Estamos apoyando con todo nuestro personal operativo para garantizar la seguridad mientras duren las investigaciones”, enfatizó.

