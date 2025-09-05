“El que se juega todo es Bolivia, no Brasil”, advierte Miguel Loayza, sobre el partido del martes

La selección boliviana se enfrenta a uno de los desafíos más importantes de su proceso eliminatorio: recibir a Brasil en un partido clave donde cada punto cuenta. Bolivia jugará este martes en el estadio Titán de Villa Ingenio de El Alto desde las 19:30, confiando en que la altura sea un factor decisivo.

El análisis previo al encuentro del ex futbolista Miguel Loayza en El Mañanero de la Red Uno, muestra que Bolivia debe cambiar su dinámica ofensiva, especialmente tras los partidos jugados fuera de casa, donde el protagonismo ofensivo ha sido limitado. La meta es clara: ser protagonistas y luchar por los puntos necesarios para mantenerse con opciones en la tabla.

“Nosotros lo primero que tenemos es la ilusión, después desde la parte deportiva es decir desde la parte del juego, tenemos la altura, jugamos en la altura que es un aliado natural. Nosotros tenemos que darnos cuenta que ese factor puede ser un paso importante para jugar un mundial, yo creo que es el partido a jugar lastimosamente tenemos a una de las mejores selecciones en frente como Brasil, pero en realidad el que se juega todo es Bolivia no Brasil el entender eso nos da un plus, necesitamos los puntos, necesitamos ganar yo creo que tenemos con que los partidos hemos tenido mucho más protagonismo desde la parte ofensiva no en estos partidos que hemos jugado de visitante, lastimosamente en la parte ofensiva hemos sido casi nulo, pero necesitamos ser en este partido protagonista,” afirmó el ex jugador boliviano Miguel Loayza.

El partido se perfila como una prueba de carácter para Bolivia, que buscará aprovechar cada ventaja posible y demostrar que aún tiene recursos para clasificar al repechaje mundialista.

Mira la programación en Red Uno Play