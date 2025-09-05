Los memes del Argentina-Venezuela: entre la emoción y el humor, los hinchas despidieron a Messi en las redes

La noche en el Monumental no solo fue histórica por el 3-0 de la Selección argentina sobre Venezuela, sino porque significó la despedida oficial de Lionel Messi jugando en el país por Eliminatorias.

Y como ya es tradición, el partido no terminó con el pitazo final: en las redes sociales los hinchas desplegaron toda su creatividad para transformar los momentos más emotivos en memes virales.

El capitán fue el centro de todas las miradas. Sus dos goles en el partido, sumados al gesto de Julián Álvarez al cederle una chance de anotar, se convirtieron en material perfecto para la ironía y la emoción digital. Muchos usuarios reflejaron las lágrimas de los fanáticos con humor, mostrando que el adiós de Messi no solo dolió, también inspiró ternura y risa.

Uno de los blancos favoritos fue el look de Julián Álvarez, rápidamente comparado con Hércules, el héroe animado de Disney. Otro fue el ingreso de Lucas Boyé, rebautizado en las redes como “Bover”, que disparó una catarata de comentarios cómicos.

¿Cómo puede ser que Julián Álvarez se haya convertido en un Hércules de la nada?

Entre lágrimas y carcajadas, los hinchas lograron sintetizar en memes lo que significó esta noche: la Scaloneta volvió a ganar en la cancha y también en internet. El fútbol argentino vivió una jornada histórica, y en paralelo, la creatividad de los fanáticos escribió otro capítulo del fenómeno Messi, demostrando que la despedida del campeón del mundo será recordada también en clave de humor.

Los mejores memes y reacciones al partido de la Selección argentina vs Venezuela

