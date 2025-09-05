"Es un orgullo grande", dice James Rodríguez tras clasificar a Colombia al Mundial

El capitán de la selección de Colombia, James Rodríguez, aseguró este jueves que se siente "orgulloso" de clasificar al Mundial de 2026, el tercero en su carrera, tras la victoria ante Bolivia 3-0 en Barranquilla.

"Es un orgullo grande, es un Mundial más, si Dios quiere vamos a llegar bien y creo que este pueblo se merece esto", dijo el referente cafetero en las redes sociales de la federación local de fútbol.

Rodríguez, que milita en el León de México, guió el triunfo de su equipo en la calurosa ciudad caribeña ante los del altiplano. En el minuto 31 definió con la derecha desde el área tras un centro de Santiago Arias.

El resultado lo completaron tantos del delantero Jhon Córdoba y del enganche Juan Fernando Quintero, quien manifestó sentirse "feliz" tras el fin del partido.

"Se disfrutó mucho, ya estamos allá (en el Mundial) y ahora a trabajar para lo que se viene", dijo Juanfer a Caracol Televisión.

El Mundial de Norteamérica será el tercero para James Rodríguez. En su primer Mundial, el de Brasil 2014, fue el máximo anotador del torneo con seis tantos y Colombia llegó a cuartos de final. En Rusia 2018, el volante sufrió problemas físicos y no pudo estar en plenitud para ayudar a su equipo a superar los octavos de final.

