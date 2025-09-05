TEMAS DE HOY:
Descargas de agua combaten incendios en el área de conservación Ñembi Guasu

Soldados, brigadas de la Gobernación y habitantes de la zona trabajan en conjunto para controlar la situación.

Milen Saavedra

05/09/2025 13:15

Incendios en el área de conservación Ñembi Guasu
Santa Cruz, Bolivia

Se iniciaron las descargas aéreas de agua para combatir los incendios forestales que azotan el Área de Conservación Indígena Ñembi Guasu desde hace varios días. El objetivo es frenar el avance del fuego antes de que el viento cambie de dirección este fin de semana.

El alcalde de Roboré, José Eduardo Díaz, informó que se realizó un sobrevuelo para coordinar la ubicación de piscinas de agua desde donde el helicóptero recargará.

"Se ha visto que mañana estarán los vientos de sur, para llegar y controlar donde está el foco de calor", explicó Díaz.

La lucha contra el fuego

Según el alcalde, el principal desafío son los fuegos rastreros que queman troncos y material vegetal a ras de suelo. Se espera que, con la ayuda de otro tractor oruga y las descargas aéreas, se logre "cerrar toda el área" y enfriar los focos activos.

"Dios quiera que para el domingo ya esté todo totalmente enfriado", manifestó Díaz, en referencia al cambio de viento pronosticado. Una reciente lluvia en la zona de Roboré ya ayudó a enfriar el área afectada, brindando un respiro a las brigadas de bomberos.

En el campamento de combate al fuego, soldados, brigadas de la Gobernación y habitantes de la zona trabajan en conjunto para controlar la situación.

 

