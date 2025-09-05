Tu celular en el baño podría ser más peligroso de lo que crees: la ciencia lo confirma

¿Eres de los que se lleva el teléfono al baño? Una nueva investigación realizada en el Centro Médico Beth Israel Deaconess, de la que se hacen eco medios de comunicación locales, sugiere que este hábito tan común podría tener consecuencias inesperadas para tu salud: un mayor riesgo de desarrollar hemorroides.

El estudio analizó a 125 adultos y descubrió que el 66 % de ellos usaba su teléfono mientras estaba en el inodoro. Pero lo más revelador fue que estos usuarios pasaban mucho más tiempo en el baño que los demás, con un 37.3 % de ellos quedándose más de cinco minutos, comparado con solo el 7.1 % de quienes no usaban el celular.

¿Cómo influye el celular?

Tradicionalmente, las hemorroides se han asociado con el esfuerzo excesivo. Sin embargo, este estudio encontró algo diferente: la causa principal no es el esfuerzo, sino el tiempo prolongado que pasamos sentados.

El uso del teléfono hace que nos quedemos en el inodoro más tiempo del necesario. Este tiempo extra, sin el apoyo que ofrece una silla o sofá, aumenta la presión en las almohadillas hemorroidales. Con el tiempo, esta presión constante puede provocar congestión y, eventualmente, la aparición de hemorroides.

Un problema de salud pública

Las hemorroides son un problema de salud sorprendentemente común, siendo el tercer diagnóstico gastrointestinal ambulatorio más frecuente en Estados Unidos. Se estima que hay casi cuatro millones de consultas médicas al año relacionadas con este padecimiento, con un costo sanitario que supera los 800 millones de dólares.

Los investigadores señalan que este estudio aporta una nueva perspectiva, mostrando cómo un hábito moderno y tan extendido como el uso del teléfono en el baño podría estar contribuyendo silenciosamente a este problema de salud pública. Es un recordatorio de que, a veces, los hábitos más inofensivos pueden tener un costo que no habíamos previsto.

Mira la programación en Red Uno Play