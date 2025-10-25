¡Indignante! Padres tatuaron a su hijo de un año para ganar un concurso

Una pareja tatuó a su hijo de un año para participar en un concurso de un influencer y ganar un departamento, lo que generó indignación en redes sociales.
25/10/2025 18:36
Un insólito caso ocurrido en Bielorrusia ha generado fuerte rechazo en redes sociales luego de que una pareja tatuara a su hijo de apenas un año con el objetivo de ganar un departamento ofrecido por un conocido influencer. El video del procedimiento se viralizó rápidamente, provocando críticas.
El concurso, organizado por el streamer de 26 años Andrey Burim, más conocido como Mellstroy, ofrecía como premio mayor departamentos valuados en 60 mil dólares a cambio de videos promocionales creativos. La familia del niño decidió participar y optó por una medida extrema para destacar su propuesta.
“Hemos decidido participar en esta competencia”, dijo la madre mientras tatuaban al menor, que lloraba durante el procedimiento. “No sabíamos cómo sorprenderte, Mellstroy, así que decidimos hacerle un tatuaje a nuestro hijo de un año. Llevamos tres años viviendo de alquiler y no podemos permitirnos comprar un piso. Estamos hasta las orejas de deudas. Nos encantaría ganar este concurso”, agregó.
La publicación del video provocó indignación inmediata en redes sociales. Usuarios calificaron la acción como irresponsable y cruel, cuestionando a los padres al exponer al menor a un procedimiento doloroso únicamente para obtener beneficios materiales.
Además del rechazo social, la situación derivó en acciones legales, puesto que, se abrió una Investigación para que se determine si procede una investigación criminal.
“Se ha tocado fondo. Una familia tatúa a su hijo de un año para participar en un concurso. Puede que el tatuaje no sea real, pero el bebé llora durante todo el video”, señala el comunicado.
