Brasil vence a Chile y ya piensa en Bolivia, ¿qué dijo Ancelotti?

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, expresó su satisfacción tras el triunfo 3-0 ante Chile, en la penúltima jornada de la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial 2026.

Brasil, ya clasificado, dominó en el estadio Maracaná con goles de Estêvão, Lucas Paquetá y Bruno Guimarães, en un partido donde el entrenador destacó el desempeño tanto del equipo titular como de los jugadores que ingresaron desde el banco.

“Tengo la confianza de que este equipo puede hacer cosas muy buenas”, afirmó Ancelotti en conferencia de prensa posterior al encuentro.

El técnico italiano subrayó el impacto positivo de los cambios realizados durante el partido, en especial los ingresos de Lucas Paquetá y Luiz Henrique.

“Puse jugadores frescos que podían ayudar al equipo a mantener un ritmo de juego alto”, explicó.

Pese a no jugarse puntos cruciales, el entrenador valoró el compromiso del grupo y aseguró que cada partido cuenta cuando se representa a Brasil.

Próximo desafío: Bolivia en la altura

Brasil cerrará su participación en la clasificatoria el próximo martes ante Bolivia, en El Alto, a 4.150 metros de altitud. Ancelotti indicó que ese encuentro también será clave para el análisis final rumbo a la Copa del Mundo.

“El juego contra Bolivia interesa, porque la camiseta de Brasil no permite pensar que hay partidos más importantes que otros”, sentenció.

Ancelotti remarcó que el objetivo es seguir creciendo como equipo y llegar preparados al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

