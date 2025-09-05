Notifican con varias órdenes de aprehensión a exministro Arturo Murillo

A pocas horas de la audiencia fijada para las 13:45 de este viernes, el abogado de Arturo Murillo, Jaime Tapia, informó que continúan llegando múltiples órdenes de aprehensión contra el exministro de Gobierno, situación que, según señaló, evidencia una decisión de mantenerlo privado de libertad.

“Las órdenes están llegando como volantes. No sabemos de qué caso se tratan. Habría que enumerarlas estas órdenes. Yo en horas posteriores me voy a interiorizar de cada proceso, puede ser que sean procesos repetidos, etcétera”, declaró Tapia en rueda de prensa.

El jurista advirtió que la situación se convierte en una “romería de procesos”, lo que, a su criterio, refuerza la percepción de persecución judicial.

Pese a ello, aseguró que su defendido asumirá los procesos con firmeza. “Don Arturo Murillo está consciente de que esto va a conllevar afrontar con mucha entereza todos estos procesos y, dado que él es inocente, lo que resta es simplemente hacer respetar esa condición”, concluyó el abogado.

