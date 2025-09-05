¡Indignante!: hallan a un bebé sin vida envuelto en papel de aluminio entre la basura en Santa Cruz

El macabro hallazgo de un bebé sin vida conmocionó este viernes a vecinos de la zona oeste de Santa Cruz de la Sierra. El cuerpo, envuelto en papel aluminio, fue encontrado entre bolsas de basura cerca de un árbol en inmediaciones del cuarto anillo de la avenida Roca y Coronado.

Fueron los propios vecinos quienes dieron aviso a las autoridades tras descubrir la escena.

“Creo que ha sido de algún indigente, en la madrugada ha deber sido. Tenía sangre, pero no sabemos cuánto tiempo tenía ese bebé”, relató una de las habitantes de la zona. Agregó con indignación: “Vinieron y lo botaron ahí, es indignante”.

Hasta el lugar se trasladaron efectivos de la Policía, la Fiscalía y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para realizar las primeras investigaciones. El cuerpo del recién nacido fue levantado y trasladado a la morgue judicial, donde se aguarda el resultado de la autopsia de ley, procedimiento que permitirá determinar la causa y el tiempo del fallecimiento.

Por el momento, no se tienen identificados a los responsables de haber dejado al bebé en el lugar ni existen testigos que hayan visto a la persona que abandonó el cuerpo. Las autoridades han señalado que brindarán un informe oficial en las próximas horas sobre el avance de la investigación.

