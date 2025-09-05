“Hay dolor e impotencia”: familia de bebé que cayó al nacer denuncia que nadie responde por lo sucedido

Norma Galviz, abuela del bebé que nació en el patio del centro médico ubicado en Satélite Norte, denunció en entrevista con el programa Que No Me Pierda (QNMP) que su hija no recibió atención médica inmediata y que la bebé se golpeó la cabeza al caer al suelo durante el parto.

Según su testimonio, la joven madre fue al centro en una primera instancia, pero fue enviada de vuelta a su casa bajo el argumento de que todavía no estaba lista para dar a luz.

Horas después, y con fuertes dolores, regresó al centro médico. Allí, una doctora le indicó que debía caminar para dilatar más, sin ser ingresada a sala.

“El bebé cayó al suelo en el momento del parto”

“Cuando mis otras hijas llegaron, vieron que ya estaba dando a luz en el patio”, relató la señora Norma.

“Fueron a buscar ayuda, pero un funcionario dijo que la doctora no saldría porque aún no le tocaba. Fue en ese momento que el bebé nació y cayó al suelo, golpeándose la cabeza”, agregó.

Aseguró que recién después del parto, y cuando los presentes levantaron al bebé del piso, trajeron una camilla para trasladar a la madre a la sala de partos.

“Nadie quiere asumir la responsabilidad”

Norma Galviz afirmó que aún no ha recibido una respuesta concreta sobre el estado de salud de su nieta y que las autoridades del centro atribuyen los hechos a la falta de personal médico.

“Mi hija me llamó asustada. Nadie me quiso dar respuesta. Dicen que no tienen personal. Pero yo quiero saber qué va a pasar con la bebé”, declaró.

Aunque ya se le habrían realizado estudios médicos a la recién nacida, la familia aún aguarda los resultados y la atención correspondiente.

La familia pide ayuda solidaria

La familia de la joven madre, de bajos recursos, pidió apoyo para cubrir los gastos de movilización y atención médica.

La Red Uno de Bolivia entregó 12 javas de pañales gracias a la empresa Italsa, pero indicaron que se necesita más ayuda.

Teléfonos para colaborar:780-04055 780-49061

