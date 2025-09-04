Hasta este momento se detectaron 10 casos de fallecidos en el Covid-19, confundidos y trasladados a otras sepulturas al ser enterrados. Familiares piden justicia y hallar a los cuerpos de sus seres queridos.

Paola López, hermana del fallecido Álvaro López Limachi, quien sería parte de una de las familias afectadas por el cambio de sepulturas, manifestó este miércoles en Red Uno, su preocupación, después de que se enteraron de que el cuerpo de su hermano no se encuentra en el nicho que corresponde.

“Es muy terrible la situación por la que estoy pasando, ya que yo tenía la esperanza que el cuerpo de mi hermano esté ahí, era mi único hermano”, manifestó López.

Según la denunciante se enteraron del hecho, al cumplirse los cinco años del fallecimiento de su hermano, se realizó la documentación correspondiente para ampliar el plazo de estadía del cuerpo, y se canceló por dichos trámites, sin imaginar que su hermano no se encontraba en el lugar donde debía ser enterrado.

La familia solicitó el cambio de ataúd, y al realizar la tramitación se dieron cuenta de que el cuerpo de su familiar no correspondía, era otro difunto quien ocupaba el lugar.

“Me llevé la sorpresa de que no es mi hermano, es una persona mayor, esa persona mayor correspondía a la parte de abajo, hemos esperado a los familiares de esa persona, el día martes se acerca la familia, reconocen el cuerpo y cuando abren el nicho donde está su familiar resulta que había sido un joven que pertenecía a otra fila, pero no era mi hermano”, afirmó López.

Existe la predisposición de las funerarias que estaban a cargo en aquel entonces de ar solución al conflicto, sin embargo, los familiares se encuentran desesperados, piden solución inmediata para hallar los cuerpos.

Por su parte, Patricia Endara, directora de la Entidad Descentralizada Municipal de Cementerios de La Paz, asegura que se están realizando todas las diligencias para localizar a los fallecidos extraviados durante la pandemia y que ninguna familia quedará sin respuesta.

Piden paciencia a los mismos, ya que el hecho ocurrió durante una crisis sanitaria que afectó a todo el mundo.

