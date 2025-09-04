Carvajal desde el exilio: “Si hay condiciones institucionales, retorno al país”

El exministro de Educación del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, Hugo Carvajal, se pronunció desde España tras el llamado del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, quien instó recientemente a los exiliados políticos a retornar al país.

En una entrevista realizada vía Zoom al programa Que No Me Pierda, Carvajal se mostró abierto a regresar, aunque dejó en claro que su retorno está condicionado a una anulación del proceso judicial en su contra y a garantías institucionales sólidas.

“Lo fundamental es que la justicia, que muestra nuevos aires e intenciones de reforma, avance realmente en ese camino. La anulación del proceso es parte del desagravio para quienes fuimos acusados indebidamente”, afirmó.

Carvajal sostuvo que su enjuiciamiento, al igual que el de otros exfuncionarios del periodo neoliberal, respondió más a una narrativa política que a un verdadero interés por esclarecer los hechos. “Todo esto se hizo en función de un relato histórico-político que sirvió para la emergencia del MAS en el poder desde 2006. El objetivo era sancionar al régimen neoliberal y no buscar justicia, sino escarmiento”, dijo.

Ante la posibilidad de una anulación inmediata del proceso, el exministro fue prudente pero esperanzador:

“Yo lo voy a ver con calma. Han pasado casi 17 años desde que salí del país porque nuestra detención era casi inminente. Se buscaba víctimas, no justicia. Pero estoy ansioso por retornar, si se establecen condiciones institucionales y resoluciones claras del TSJ, volveré inmediatamente”, sostuvo. “Volvería para quedarme. Quiero estar en Bolivia, allá está mi familia, mi gente, que es lo que más extraño”, expresó.

Mira la programación en Red Uno Play