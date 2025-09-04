¿Cuándo serán los debates rumbo al balotaje? El TSE ya definió fechas

En el marco de la organización de la segunda vuelta electoral prevista para el 19 de octubre, el Tribunal Supremo Electoral anunció la realización de dos debates entre las fuerzas políticas que disputan la presidencia del país.

El vocal Gustavo Ávila confirmó que los debates, uno entre candidatos a vicepresidente y otro entre aspirantes a la presidencia, respectivamente.se realizarán los domingos 5 y 12 de octubre.

“Bolivia quiere escuchar las propuestas y los programas, por lo tanto, la sala plena ha determinado realizar dos debates”, afirmó Ávila, destacando que estas fechas fueron elegidas estratégicamente: “Porque domingo, porque la familia va a estar reunida, vamos a tener mucha audiencia y van a poder informarse de los programas y propuestas que tengan los candidatos”.

Aunque aún no se ha definido la sede exacta, el vocal adelantó que por razones logísticas los encuentros podrían llevarse a cabo en La Paz o Santa Cruz. La decisión será tomada por la Comisión Técnica de Debates en las próximas horas.

Los delegados de ambas organizaciones políticas —el Partido Demócrata Cristiano de Rodrigo Paz y la Alianza Libre liderada por Tuto Quiroga— ya fueron notificados y han confirmado su participación de manera pública. “Les informamos las fechas y que prevean en sus agendas”, añadió Ávila.

Además de los debates, el proceso electoral avanza conforme al calendario: este miércoles se definió el diseño de la papeleta y se sortearon las posiciones de los candidatos en ella. La impresión del material electoral comenzará la próxima semana y se confirmó un presupuesto de 194 millones de bolivianos para cubrir todos los gastos logísticos, incluyendo el sistema de resultados preliminares (Sirepre).

Mira la programación en Red Uno Play