(VIDEO): Así fue aprehendido el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, en Santa Cruz

Tras cumplir una sentencia por lavado de dinero en Estados Unidos, el exministro de Gobierno, Arturo Murillo fue deportado a Bolivia, y llegó este jueves al aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz.

Arturo Murillo fue exministro de Gobierno en la gestión de mandato de la expresidenta Jeanine Añez. De acuerdo al informe llegó al promediar las 04:30 a Bolivia, al aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz, se encuentra en el lugar listo para ser trasladado al aeropuerto de El Alto.

La exautoridad tiene 6 procesos en su contra, 2 de ellos cuentan con sentencia judicial. En las imágenes se observa el momento de su llegada, se mostró ante los medios con una sonrisa marcada en su rostro.

En Estados Unidos la exautoridad fue acusado de conspiración para el lavado de dinero y sobornos, relacionados a la compra irregular de material antidisturbios durante el gobierno de la expresidenta Jeanine Añez.

