El exministro Arturo Murillo llegó a Bolivia bajo estrictas medidas de seguridad y arribó a Viru Viru

04/09/2025
Este jueves al promediar las 04:15 horas de la madrugada, arribó al aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz, el ex ministro de Gobierno, Arturo Murillo.
La exautoridad llegó bajo fuertes medidas de seguridad y fue trasladado de manera inmediata a una sala donde esperará un vuelo para ser trasladado a la ciudad de La Paz.
El ministro de Gobierno, Roberto Ignacio Ríos Sanjinés acompaña a la comitiva. Murillo fue detenido el 24 de mayo de 2021 en Estados Unidos, acusado de conspiración para el lavado de dinero y sobornos, relacionados a la compra irregular de material antidisturbios durante el gobierno de la expresidenta Jeanine Añez.
Posteriormente en enero de 2023 fue sentenciado a 70 meses de prisión por una corte federal de Estados Unidos, tras declararse culpable.
Este año fue liberado anticipadamente en el mes de junio por buena conducta y trasladado a un centro de detención migratoria, desde donde se concretó su deportación a Bolivia, en el país tiene dos sentencias en su contra.
