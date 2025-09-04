TEMAS DE HOY:
Policial

Ataque armado en Santa Cruz: mujer lucha por su vida tras recibir tres disparos

Un joven de 24 años fue asesinado a tiros y su pareja resultó herida de gravedad en un ataque armado registrado en la Radial 10 del Plan Tres Mil, en Santa Cruz. La Policía investiga dos hipótesis sobre el crimen.

Red Uno de Bolivia

03/09/2025 20:40

Santa Cruz

Una pareja fue atacada con armas de fuego por sujetos a bordo de una motocicleta en la avenida Radial 10, del Plan Tres Mil en Santa Cruz.

El joven fallecido fue identificado como Alexander, de 24 años, quien recibió al menos ocho impactos de bala. Su pareja, Yarma S., fue alcanzada por tres disparos y resultó gravemente herida.

La mujer fue trasladada de emergencia a una clínica de la Radial 10, donde permanece internada. Según reportes preliminares, fue sometida a estudios médicos, entre ellos tomografías, para definir el tratamiento. Se evalúa su traslado a otro centro de salud en las próximas horas.

Investigaciones en curso

La Policía y el Ministerio Público ejecutan operativos en distintos puntos de la ciudad en busca de los responsables.

De acuerdo con los investigadores, se manejan dos hipótesis sobre el crimen:

  • Que se trate de un ajuste de cuentas.
  • Que el joven haya sido confundido con un ciudadano colombiano, de similares características, que viviría en la misma vivienda.

El caso se encuentra en pleno proceso de investigación y las autoridades confirmaron que buscan identificar y capturar a los presuntos sicarios.

 

