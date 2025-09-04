Parto en el pasillo de centro médico en Satélite Norte: autoridades anuncian sanciones por posible negligencia

Una mujer dio a luz en el pasillo del Centro de Salud de Satélite Norte, generando alarma y preocupación entre su familia y el personal presente. El recién nacido cayó al piso durante el parto, por lo que actualmente se encuentra bajo estricta vigilancia médica para descartar cualquier daño neurológico.

Alison Galvis, tía de la madre, relató que la paciente llegó al centro médico alrededor de las 2:00 a.m. con dolores de parto. “La doctora me dijo que recién estaba botando el tapón y que volviera después de cuatro horas, a las 6:00”, explicó. Según los familiares, a pesar de que el parto avanzaba, la paciente fue instruida a caminar mientras esperaba ser atendida.

El pediatra José Luis Rivera aseguró que, al momento de la revisión, el bebé se encontraba estable y sin signos aparentes de lesiones, aunque se realizará una ecografía para descartar cualquier daño.

“Los familiares y personal de salud que, prácticamente el bebé cayó sobre el piso, pero hasta ahora no hay alteraciones visibles. Aun así, se harán los exámenes correspondientes”, afirmó.

Pamela Cutile, secretaria de Salud de Warnes, anunció que se aplicarán sanciones a quienes resulten responsables de la posible negligencia.

“Estamos solicitando un informe al administrador del centro de salud. Queremos determinar el tipo de atención que recibió la madre y evaluar al personal de turno. De encontrarse irregularidades, se sancionará a los responsables y se facilitarán los informes a la Felcv y a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia”, indicó.

Hasta el momento, la madre y el recién nacido permanecen estables en una sala, mientras las autoridades de salud completan la investigación y emiten un informe oficial sobre lo ocurrido.

