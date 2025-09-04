El Gobierno afirma que controló brote de gripe aviar en Cuevo

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, informó este jueves que las autoridades lograron controlar un brote de gripe aviar detectado en el municipio de Cuevo, Santa Cruz. El rápido accionar del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) fue clave para contener la enfermedad y evitar su propagación a granjas productivas.

Según explicó el ministro en conferencia de prensa, el brote se originó en una laguna, donde aves migratorias se asentaron en su viaje. Las 49 aves afectadas fueron sacrificadas de manera responsable para contener el virus.

Flores destacó que el brote no afectó a las granjas de la zona y que se actuó de forma inmediata y rigurosa. Un equipo de 24 veterinarios, brigadas especializadas y equipos de apoyo logístico trabajaron en la desinfección del área y establecieron un control estricto del movimiento de aves en la región.

Además, se implementó una zonificación sanitaria para delimitar las áreas de riesgo: una zona de contención, una zona de protección y una zona libre, cada una con medidas específicas para prevenir la diseminación del virus.

Mira la programación en Red Uno Play