Denuncian biocidio de puma en Porongo: lo exhibieron decapitado y carneado

Una ola de indignación surgió en redes sociales tras la denuncia del presunto biocidio de un puma en la comunidad Las Cruces, camino al municipio de Porongo. Fotografías compartidas por el portal ambiental La Voz de la Naturaleza muestran al animal carneado, sin cabeza ni patas, lo que ha generado rechazo entre activistas y la sociedad civil.

Según la denuncia, el felino se encontraba merodeando junto a su pareja por la zona cuando habría sido atacado por un grupo de personas que suelen recorrer el área en cuadratracks.

Los acusados, lejos de ocultar el hecho, habrían exhibido los restos del animal como un “trofeo”, lo que provocó la viralización del caso en plataformas digitales.

Organizaciones defensoras de la fauna silvestre recordaron que el puma es una especie protegida por la normativa boliviana y que su caza constituye un delito tipificado como biocidio. Ante ello, exigieron la inmediata intervención de la Policía Forestal y de Medio Ambiente (Pofoma) para identificar y sancionar a los responsables.

Mira la programación en Red Uno Play