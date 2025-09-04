El capitán se despide en casa: Messi jugará su último partido oficial en Argentina por Eliminatorias

Este jueves, la selección argentina disputará un partido que quedará marcado por la historia: la visita de Venezuela al estadio Monumental no solo definirá puntos en la tabla de posiciones, sino que también será el último encuentro oficial de Lionel Messi en Argentina con la camiseta nacional. El capitán albiceleste confirmó en la previa que, aunque continuará jugando con la selección, no volverá a disputar un partido oficial como local en Eliminatorias.

El encuentro está programado para las 19:30. La terna arbitral será liderada por el chileno Piero Maza, con Juan Lara a cargo del VAR. Argentina llega con la clasificación asegurada y liderando cómodamente la tabla tras su histórica victoria 4-1 ante Brasil en Río de Janeiro. Scaloni mantiene algunas dudas tácticas, principalmente en el mediocampo y en la delantera, donde podría haber cambios entre Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Para Venezuela, la cita representa una oportunidad crucial en su intento de llegar a su primer Mundial. La “Vinotinto” ocupa actualmente la séptima posición, en zona de repechaje, y necesita sumar puntos en esta doble fecha mientras espera un traspié de Colombia.

Más allá de la competencia, la jornada estará cargada de emociones. La hinchada argentina espera rendir un sentido homenaje a Messi en su adiós oficial como local, mientras que la “Vinotinto” llega con la ilusión de escribir un capítulo histórico en su camino hacia la Copa del Mundo.

