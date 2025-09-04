¡Es hora de apoyar! Bolivia necesita votos para llegar a la final del Mundial de los Desayunos

Está en marcha el Mundial de Desayunos, un torneo digital organizado por el streamer español Ibai Llanos, y Bolivia ahora está en semifinales y se enfrenta a Venezuela.

Bolivia avanzó a semifinales luego de vencer a Argentina con una amplia diferencia de votos, y ahora se busca avanzar a la final del torneo viral de redes sociales.

Durante las primeras horas de votación y apoyo hacia la salteña y el api nos pastel, Venezuela lleva la delantera, por lo que piden a la población apoyar a nuestra gastronomía.

¿Cómo votar en el Mundial de Desayunos de Ibai?

Los seguidores de Ibai podrán apoyar a su plato favorito a través de las encuestas publicadas en las redes sociales oficiales del streamer. Cada plataforma cuenta con su propia votación y al final, los resultados se suman para definir al ganador.

TikTok: Ingresar al perfil oficial de Ibai Llanos, buscar la encuesta activa y elegir entre Bolivia o Venezuela.

Facebook e Instagram: En las stories de Ibai se habilita la opción de voto con un simple clic.

YouTube Shorts: Solo es necesario reaccionar con un like en el video correspondiente para sumar apoyo al plato elegido.

Los resultados finales se consolidan con la suma de todas las plataformas, lo que hace que cada voto sea determinante para que el desayuno de un país pueda seguir avanzando.

